जंगल में दो बाघों के बीच हुई खतरनाक Fight, खड़े होकर ऐसे मारे एक-दूसरे को पंजे - देखें पूरा Video

वीडियो में देखा जा सकता है कि दो बाघ साथ चल रहे होते हैं. तभी एक बाघ दूसरे पर अटैक कर देता है. उसके बाद दोनों खड़े होकर लड़ाई करने लगते हैं. फिर एक-दूसरे को पंजे मारने लगे. उसके बाद एक बाघ ने दूसरे को गिरा दिया. उसके बाद वो वहां से निकल गया.

प्रवीण कासवान ने कैप्शन में लिखा, 'क्लैश ऑफ टाइटन्स. सिर्फ भारत में... आप बहुत बेस्ट चीज देखेंगे.'

देखें Video:

Clash of the titans. Only from India. Best thing you will watch. Received via whatsapp. pic.twitter.com/36qqvhkG5F