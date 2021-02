पति के कंधे पर खड़ी हुई FIR एक्ट्रेस, मुंह के बल गिरकर बोली- 'नाश्ते में ज्यादा पराठे खा लिए थे...' - देखें Video

यह वीडियो कविता कौशिक ने खुद अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है. वीडियो के साथ उन्होंने कैप्शन भी लिखा, है. उन्होंने लिखा है, ‘कोई भी अपनी असफलताओं को ऑनलाइन पोस्ट नहीं करता है, जो हम देख रहे हैं वह तस्वीर परफेक्ट शॉट्स हैं, लेकिन जीवन का मतलब है सुधार, गिरना और उठकर खुद को सही करना. ऐसा तब होता है जब नाश्ते में बहुत सारे परांठे होते हैं.' उनका यह वीडियो काफी मजेदार है.

देखें Video:

No one is posting their failures online, what we see is picture perfect shots, but life is about correction , falling and getting up to fix one's self. This is what happens when it's too many paranthas for breakfast ???? pic.twitter.com/maWM4IELB5