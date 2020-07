मछली का बड़ा-सा म्यूजियम, यहां झील के किनारे देख सकेंगे तरह-तरह की खूबसूरत मछलियां

शेयर होने के बाद से ही यह फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस फोटो पर अब तक 78 रिट्वीट और 600 से अधिक लाइक्स आ चुके हैं. वहीं इस फोटो पर कई कमेंट भी आ चुके हैं. जिस पर सोशल मीडिया यूजर कमेंट किया है, बहुत खूबसूरत. बहुत बढ़िया. साथ ही साथ सुशांता नंदा को चिल्का झील के किनारे खूबसूरत से म्यूजियम बनवाने के लिए खास बधाई भी दी है.

Amidst the pandemic we were able to complete this museum at the bank of Chilika lagoon to show case the fish diversity????



330 species of fish & 12 species of prawn of Chilika sustains the life of 2 lakh fisherman & accounts for nearly 20% of sea food export of Odisha. Nature.. pic.twitter.com/yivlhqntNi — Susanta Nanda IFS (@susantananda3) July 12, 2020

चिल्का झील की जितनी भी तारीफ की जाए कम है. चिल्का झील उड़ीसा प्रदेश के समुद्री अप्रवाही जल में बनी एक झील है. यह भारत की सबसे बड़ी एवं विश्व की दूसरी सबसे बड़ी समुद्री झील है. इसको चिलिका झील के नाम से भी जाना जाता है. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस झील का पानी पूरी तरह से खारा है लेकिन बरसात में इसका पानी मीठा होता है.

