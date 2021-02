पलक झपकते ही ईल को निगल गई मछली, पानी से बाहर निकल ऐसे बनाया शिकार - देखें पूरा Video

विचित्र क्लिप में, मछली - जिसे कार्प के रूप में पहचाना जाता है. वो अपने सिर को पानी के बाहर निकालती है और धुआं छोड़ने लगती है. वो फिर अंदर जाती है और फिर बाहर आकर वो ईल को निगल लेती है.

वीडियो को ट्विटर पर 1.5 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. कमेंट सेक्शन में लोगों ने सुशांत नंदा से इसकी जानकारी मांगी. एक यूजर ने लिखा, 'कृप्या करके मुझे इसका पूरा वीडियो दिखाइए. इस वीडियो ने कई प्रश्न खड़े कर दिए हैं.' वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, 'क्या? मछली धुआं कैसे छोड़ रही है? ऐसा मैंने पहली बार देखा है.'

आज सुबह सुशांत नंदा ने वीडियो का दूसरा भाग शेयर किया. जहां उन्होंने बताया कि यह उनको वॉट्सएप प्राप्त किया था. इस भाग में, मछली ईल को पूरी तरह से निगलने की कोशिश कर रही है.

उन्होंने समझाया, 'कल मैंने इस वीडियो का एक हिस्सा पोस्ट किया था. इसके बाद क्या हुआ ...यहां बड़ी मछली ईल का शिकार कर रही थी. आखिर में मछली ईल को पूरा नहीं निगल पाई. ईल वापिस बाहर आने में कामयाब रही.'

देखें दूसरा Video:

Yesterday I had posted a part of this video. Here is what happened thereafter...



It was the case of a big fish hunting eel. In the end fish couldn't eat it completely as the eel was long enough & managed to came out through the big mouth. Amazing moments of nature.



WA fwd. pic.twitter.com/HzjapFiqKK