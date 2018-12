ये हैं 2018 के टॉप-5 YouTube Videos, इन स्टार्स का रहा जलवा

2018 को खत्म होने में कुछ ही दिन (Flashback 2018) बचे हैं. यूट्यूब पर भी कई ऐसे वीडियोज आए जिसने लोगों को खूब इंटरटेन किया. जनवरी से लेकर दिसंबर तक कई ऐसे वीडियो हैं जिनको पसंद किया गया. लेकिन इस साल 5 ऐसे वीडियो (Top-5 YouTube Videos) हैं. जिनको बार-बार देखा गया और इन वीडियो को सबसे ज्यादा व्यूज मिले. ये दुनिया के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले वीडियो हैं. जिनको खूब पसंद किया गया. जिसमें डैडी यैंकी का 'डेस्पासीटो' और शेप ऑफ यू सबसे ज्यादा बार सुना गया. इन वीडियो को यूट्यूब पर सबसे ज्यादा बार देखा गया.

1. Despacito ft. Daddy Yankee

2017 में आया स्पैनिश सॉन्ग 'डेस्पासीटो' इस साल भी टॉप पर रहा. ये वीडियो सभी की पसंद बना हुआ है. अब तक इस वीडियो को 5.8 बिलियन व्यूज मिल चुके हैं. इस गाने को सिंगर लुइस फोंसो और डीजे डेडी यांकी ने गाया है.

2. Ed Sheeran - Shape of You

ईडी शरीन का 'शेप ऑफ यू' सॉन्ग दूसरे नंबर पर है. इंग्लिश सिंगर ईडी शरीन के इस गाने को पसंद किया गया. इस वीडियो को अब तक 3.9 बिलियन व्यूज मिल चुके हैं. इस गाने को सोशल मीडिया पर भी शेयर किया जाता है.

3. Wiz Khalifa- See You Again

हॉलीवुड की सबसे पॉपुलर फिल्म सीरीज फास्ट एंड फूरियस का सॉन्ग 'सी यू अगेन' इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है. विग खलीफा का ये सॉन्ग अभी भी लोगों की जुबान पर है. अब तक इस वीडियो को 3.9 व्यूज मिल चुके हैं. फिल्म के सबसे पॉपलुर कैरेक्टर ब्रायन यानी पॉल वॉकर की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी. उनकी याद में इस वीडियो को तैयार किया गया. जो अब भी सुना जा रहा है.

4. Uptown Funk

ये सॉन्ग 4 साल से टॉप पर आ रहा है. इसे कोई पीछे नहीं छोड़ सका. मार्क रॉनसन का सॉन्ग सबसे ज्यादा पसंद किया गया. 2014 में आए इस गाने को अभी भी पसंद किया जा रहा है. इस गाने में डीजे ब्रूनो मार्स भी हैं. जिनकी लाइन्स को काफी पसंद किया गया. इस गाने को अब तक 3.4 बिलियन व्यूज मिल चुके हैं.

5. Маша и Медведь (Masha and The Bear)

बच्चों के बीच सबसे पॉपुलर माशा एंड बीयर यूट्यूब पर छाया हुआ है. गानों के बीच इस एपीसोड को सबसे ज्यादा बार देखा गया. अब तक इस वीडियो को 3.3 बिलियन व्यूज मिल चुके हैं.