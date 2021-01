चीन ने शुरु की Floating Train, 620 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से करेगी यात्रा - देखें Video

69 फुट के प्रोटोटाइप का बुधवार को चेंग्दू (Chengdu) में अनावरण किया गया. इस समारोह में, ट्रेन को ट्रैक के साथ धीरे-धीरे तैरते देखा गया था. समाचार एजेंसी सिन्हुआ न्यूज ने एक ट्वीट में प्रोटोटाइप की फुटेज शेयर करते हुए कहा, "सुपरकंडक्टर तकनीक ट्रेन को रोजगार देती है और इसे अपने साथियों की तुलना में अधिक हल्का बना सकती है."

Superfast! A domestically developed maglev train prototype has been unveiled in Chengdu, China. The superconductor technology the train employs could make it faster and lighter than its peers pic.twitter.com/51waWPX66E