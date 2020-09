पुलिसवाले को कमरे के अंदर दिखा बहुत बड़ा 'मगरमच्छ', हिम्मत करके पास गया तो निकला...

समाचार वेबसाइट क्लिक ऑरलैंडो के अनुसार, डिप्टी मार्क टेक्सलर ने एक शेड में एक मगरमच्छ की एक रिपोर्ट का जवाब दिया. रिकॉर्ड बताते हैं कि 911 - यूएसए की आपातकालीन हेल्पलाइन पर एक महिला ने कहा कि उनका पति स्टोर रूम में से बॉक्स उठा रहा था, तब उनको अंदर एक मगरमच्छ दिखा.

महिला ने कहा, "मेरे पति स्टोरेज गैराज में गए थे और वहां एक मगरमच्छ को बंद कर दिया गया था.'' महिला ने 24 अगस्त को कॉल के दौरान कहा, "वह कहते हैं कि यह बड़ा है.''

डिप्टी ट्रेक्सलर ने मौके पर पहुंचकर मगरमच्छ को आसानी से पकड़ लिया. पुलिस विभाग ने लिखा है, "वह आया ... उसने देखा ... उसने जानवर को जीत लिया. उसने मगरमच्छ की हवा निकाल दी. वास्तव में, गैटर एक पूल फ़्लोटी निकला.''

