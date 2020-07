स्कूल में घुसा मगरमच्छ तो शख्स ने पूंछ पकड़कर किया कुछ ऐसा, चीख पड़े बच्चे - देखें Viral Video

यह वीडियो ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है. ट्विटर यूजर टोरी ने इस वीडियो को पोस्ट किया है. साथ ही कैप्शन में लिखा, 'अगर कोई पूंछता है कि फ्लोरेडा में क्या चल रहा है तो मैं उसे यह वीडियो दिखा देती हूं. जहां एक मगरमच्छ को मेरे स्कूल से बाहर घसीटा जा रहा है.' बता दें, फ्लोरेडा में मगरमच्छ का आना आम बात है. आपने सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो देखे होंगे जहां, मगरमच्छ घर के बाहर बैठ जाते हैं या फिर घर के स्वीमिंग पूल में तैरने लगते हैं.

देखें Video:

Whenever someone asks me what growing up in Florida was like I just show them this video of this unbothered alligator being dragged out of my high school pic.twitter.com/iRn8A9ObZM