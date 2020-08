आर्टिस्ट को देखते ही चीखने लगी महिला, बवाल काटने के बाद तोड़ दिया बेशकीमती आर्टवर्क... देखें Video

इस शनिवार को सोशल मीडिया पर साझा किए गए एक वीडियो में, महिला को चिल्लाते हुए फर्श पर बिग एप्पल के रूप में जाना जाने वाला एक चीनी मिट्टी का टुकड़ा फेंकते हुए देखा गया था. उन्होंने पुर्तगाली भाषा में कह रही हैं, 'कभी भी मेरे रेस्तरां में न जाएं या मेरी टीम को अपमानित न करें. मैंने आपका सम्मान किया.'

रोमेरो ब्रिटो की वेबसाइट पर, एक समान चीनी मिट्टी के बरतन का टुकड़ा 4,800 डॉलर (लगभग 3.5 लाख रुपये) में बिकता है, जबकि इसके लघु संस्करण की कीमत 360 डॉलर है.

ले पेरिसियन के अनुसार, महिला ने ब्रिटो से कहा, 'मैं मांग करती हूं कि आप कभी भी मेरे रेस्तरां में न आएं, न ही मेरे कर्मचारियो को बुरा-भला कहें. ऐसा कभी भी न करें.' इतना कहते ही वो आर्टवर्क धराशायी कर देती है, जिसे वह साथ लाई थीं. यह कथित तौर पर इस आर्टवर्क को उनके पति ने उनको गिफ्ट में दिया था.

देखें Video:

Brazilian artist Romero Britto visited this woman's restaurant and treated the employees poorly. She then went to his Miami exhibit to purchase and destroy one of his works.

“Never go to my restaurant and offend my people. I respected you as an artist”pic.twitter.com/0v3ytxjzDC