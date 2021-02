Food Delivery Boy ने लोगों से की ज्यादा टिप देने की मांग, रोते हुए बताई अपनी परेशानी - देखें इमोशनल Video

रिले इलियट ने रोते हुए यह वीडियो खुद शूट किया है और अपनी कहानी सुनाई कि उसके लिए कितना मुश्किल होता है कि जल्दी से जल्दी कम समय पर और ग्राहकों से बिना कोई टिप लिए हुए उनका काम करता रहे. "मैं लगता है कि उबर ईट्स या डोरडैश (Uber Eats or Doordash) पर ऑर्डर करने वाले लोग यह समझते होंगे कि डिलीवरी ड्राइवर बनना कितना मुश्किल है. मैंने सिर्फ डिलीवरी पहुंचाने पर 45 मिनट खर्च किए और पार्किंग के लिए $ 3 का भुगतान करना पड़ा क्योंकि उस व्यक्ति ने अपना खाना लेने के लिए बाहर आने और मुझसे मिलने से इनकार कर दिया था. उन्होंने मुझे वीडियो में $ 1.50 और उबर ने मुझे $ 2.50 का भुगतान किया.

वीडियो एक यूजर द्वारा साझा किया गया था, जिसने दर्शकों के दिलों को पिघला दिया. यह बताते हुए कि वह दिन-रात कई काम करता है, उसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा कि जब वह मई के बाद तीसरी बार बेघर होने वाला है और यह सब इसलिए है क्योंकि लोग अपने डिलीवरी ड्राइवरों को टिप नहीं देते हैं .जैसे हमें 5 रुपये देना उनके लिए कितना मुश्किल है?

