ऐसी गरीबी! इस देश में कीचड़ में नमक मिलाकर बनाई जाती हैं रोटियां, देखें आंखे नम करने देने वाला VIDEO

सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है. टीम इंडिया के पूर्व खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग ने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया है. जो काफी इमोश्नल है. इस वीडियो को देखकर आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी. उन्होंने हैती नामक देश का वीडियो शेयर किया है जहां काफी गरीबी है. वहां कीचड़ में नमक मिलाकर रोटियां बनाई जाती हैं. सहवाग ने वीडियो शेयर करते हुए इमोश्नल अपील भी की है.वीडियो में देखा जा सकता है लोग मिट्टी में नकम और पानी मिलाकर रोटी की लोई तैयार कर रहे हैं. जिसके बाद वो धूप में रोटी का आकार देकर सूखने रख देते हैं. जिसके बाद यहां के लोग और बच्चे नकम में मिली रोटी खा रहे हैं. सहवाग ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा- ''गरीबी! हैती में मिट्टी में नमक मिलाकर रोटियां बनाई जाती है. यहां के लोग इसे खाते हैं. प्लीज... प्लीज खाने को बर्बाद न करें. हम जिसकी कद्र नहीं करते वो किसी के लिए बहुत अहम है. अपना बचा हुआ खाना किसी जरूरतमंद को दान करें या फिर रोटी बैंक तक पहुंचाए जो जरूरतमंदों तक पहुंचाती है.''

Poverty ! Eating Roti’s of mud mixed with salt in Haiti. Please please don’t waste your food, what you don’t value and take for granted is a huge luxury for some. Please donate extra food to people in need or associations like Roti Bank’s which give it to the needy pic.twitter.com/gyEJ9kF4Jy