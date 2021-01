नोएडा में Swiggy डिलीवरी ब्वॉय से छिन गया खाना, ट्विटर पर छिड़ा विवाद, AAP ने UP सरकार पर किया कमेंट

चयनिका ने बड़े ही मजेदार कैप्शन के साथ स्विगी से आए कैंसिलेशन मैसेज का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया. उन्होंने ट्वीट में लिखा, ‘दूसरों ने छीन लिया, ये नोएडा में ये सब होता है.' वहीं उनके द्वारा शेयर किए गए स्क्रीनशॉट में लिखा था, ‘आपका ऑर्डर किसी ओर ने छीन लिया हम उसे डिलीवर नहीं कर पाएंगे, इसके लिए हम माफी चाहते हैं. हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप किसी दूसरे रेस्टोरेंट से फ्रेश खाना ऑर्डर कर लें.'

बस फिर क्या था, इस ट्वीट के बाद इस पर लोगों के रिएक्शंस की बाढ़ आ गई और देखते ही देखते आम आदमी पार्टी (AAP) भी इस विवाद में कूद पड़ी. आप ने चयनिका के इस ट्वीट को रिट्वीट करते हुए इस मामले के जरिए यूपी की योगी सरकार (up yogi government) को घेरने की कोशिश की. आप ने अपने ट्वीट में कहा, ‘उम्मीद है योगी सरकार यूपी के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को खराब करने के लिए स्विगी को बैन नहीं करेगी.'

आप के इस ट्वीट के बाद ट्विटर यूजर चयनिका ने गुजारिश की है, कि इसे राजनीतिक मुद्दा ना बनाएं. उन्होंने इसके लिए अलग से एक और ट्वीट भी किया और साथ ही ये भी बताया की स्विगी ने रिफंड कर दिया है, इसलिए इस पर राजनीति बिलकुल ना करें. उनके इस ट्वीट के बाद लोग आम आदमी पार्टी पर भी कई तरह के कमेंट कर रहे हैं.

Btw to clear it out, Swiggy did initiate the refund ASAP and I hope this doesn't get politicised. 🙏🏼