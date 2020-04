जब बीच सड़क पर कार के सामने आ गया बाघों का झुंड तब महिला ने किया कुछ ऐसा, वीडियो हुआ वायरल

इस वीडियो को शेयर करते हुए आईएफएस ऑफिसर ने लिखा कि बेहद गंभीर पारिवारिक मामला लग रहा है. यह उन लोगों के लिए काफी भयावह है जो इसे खुली आंखों से देख रहे हैं. वहीं वीडियो में एक महिला की भी आवाज आ रही है जो ड्राइवर को कह रही है कि 'थोड़ी देर के लिए गाड़ी पीछे ले लो भईया''.

After Pech, Panna, Tadoba and Dudhwa here goes a worth watching video from Satpura Forests MP as shared by @ravindramtripa1.

Such frequent sightings of 4 or more tigers were not so usual a decade back. #conservationpic.twitter.com/ukofC6cRmy — Ramesh Pandey IFS (@rameshpandeyifs) April 16, 2020

आईएफएस ऑफिसर ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि पन्ना, तडोबा और दुधवा के बाद सतपुड़ा के जंगल से यह वीडियो देखने लायक है. एक साथ 4 बाघों को देखना मुमकिन नहीं था. ट्विटर पर इस वीडियो को अबतक 6,000 से अधिक बार देखा जा चुका है. साथ ही लगभग 500 'लाइक' और 100 से ज्यादा कमेंट मिल चुके हैं. बता दें कि हाल ही में इसी जंगल के दो बाघों की लड़ाई वाला वीडियो ट्विटर पर काफी वायरल हुआ था.

Woww.. Satpura sighting is pretty difficult. Surprised to see four!! I remember forest guard saying, "Satpura is land of all animals cos predator is less here". And now here they come???? — Chittra M (@masalaboxtravel) April 16, 2020

Indeed! Plenty of protection, plenty of prey, plenty of tigers! High prey density and undisturbed habitat are ensuring that several tigresses can successfully raise large litters to adulthood. Must say the commentary in the background of this video is amusing ???? https://t.co/Cu5iVsE9dO — Aditya Panda (@AdityaPanda) April 16, 2020