लोमड़ियों का हंसते हुए Video ने सोशल मीडिया पर मचाया धमाल, लोग देख रहे हैं बार-बार

इस वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि एनजीओ के लोग तीनों लोमड़ियों को गुदगुदी कर रहे हैं और वह खुशी से हंस रही है. आपको बता दें कि इस वीडियो को पहली बार साल 2013 मार्च के महीने Youtube पर शेयर किया गया था. युट्यूब पर वीडियो को 1 करोड़ से ज्यादा बार देखा गया था. वहीं अब एक बार फिर से इसे ट्विटर पर शेयर किया गया है. जिसके बाद से यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है. सिर्फ इतना ही नहीं इस वीडियो को अब तक 80 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. साथ ही साथ इस वीडियो पर कई लोगों ने मजेदार कमेंट किये हैं.

If you've never heard a fox laugh, you're welcome!

pic.twitter.com/jOLVddXWJ1 — mollyfprince (@mollyfprince) June 29, 2020

लाइव साइंस के मुताबिक , लाल लोमड़ियों में खासियत होती है कि वह तरह- तरह का आवाज निकाल सकती है. आपको जानकर हैरानी होगी कि लोमड़ियां का तरह- तरह की आवाज निकालने के पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि वह अपनी परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ संपर्क स्थापित करती है. साथ ही इसके पीछे एक और भी कारण यह है कि वह अपने परिवार के दूसरे सदस्यों को दुश्मनों से आगाह या चेतावनी देती है. साइकोलॉजी टूडे के रिपोर्ट के मुताबिक, सिर्फ पालतू लोमड़ी ही 'हंसने की आवाज' निकाल पाते हैं, सिर्फ इतना ही नहीं वह इंसान की तरह आवाज निकालते हैं.

I guess we have an answer to the question of "what does the fox say?" — Dimestore Publius (@Xeynon) June 29, 2020

Knowing that it's foxes makes it cute, but imagine hearing this alone outside at night. This would terrify me, it sounds like distorted children's laughter ???????? — ???? (@JadasDeath) June 30, 2020