इस टीवी होस्ट ने 10 सालों से नहीं धोए अपने हाथ, बोला- Germs जैसी चीजें होती हीं नहीं, देखें VIDEO

एक अमेरिकी टीवी होस्ट ने ऑन एयर कहा है कि उसने 10 सालों से अपने हाथ नहीं धोए हैं क्योंकि 'जीवाणु जैसी चीजें वास्तव में नहीं होती'. उसने कहा कि वह इन्हें देख नहीं सकता इसलिए इन सब पर यकीन नहीं करता. फॉक्स न्यूज के होस्ट पीट हेगसेथ (Pete Hegseth) का कहना है कि संक्रामक सूक्ष्म जीवाणु मौजूद नहीं होते हैं क्योंकि ये नंगी आंखों से नहीं देखे जा सकते. हाावर्ड और प्रिंसटन ग्रेजुएट ने फॉक्स और अपने दोस्तों से आगे कहा "मैं खुद को इनाक्यूलेट करता हूं."

उनकी यह टिप्पणी रविवार को उस समय आई जब शो के को-होस्ट एड हेनरी और जेडेडिया बिला ने सबके खाने के बाद बचे हुए पिज्जा को खाने को लेकर उनका मजाक उड़ाया. हेगसेथ ने कहा, "मेरा 2019 का संकल्प यह है कि मैं जो ऑफ एयर कहूंगा, वहीं ऑन एयर भी कहूंगा."

देखें VIDEO:

Forget Pete Hegseth. WATCH his female co-host laugh nervously and subtly move toward the other guy as he says he hasn't washed his hands in 10 years...she is literally running the list of things he's touched and hasn't washed after through her head. pic.twitter.com/yLsBWcYgeX