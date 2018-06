VIDEO: टेनिस मैच में अचानक खिलाड़ी से भिड़ा बॉल बॉय, देखें क्या हुआ फिर

Roland Garros फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में कुछ ऐसा हुआ जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. पेरिस में चल रहे इस टूर्नामेंट में एक बॉल बॉय की टेनिस प्लेयर से भिड़ंत हो गई. जिसके बाद बॉल बॉय जोर से नीचे गिर गया. बच्चा और बोस्नियाई टेनिस प्लेयर दमीर दुजुमुर मैच के दौरान एक दूसरे से भिड़ गए. फिलिप-चैटरियर कोर्ट पर खिलाड़ी और बॉल बॉय गेंद को पकड़ने के लिए भाग रहे थे. बॉल को खिलाड़ी ने पकड़ लिया तो वहीं दूसरी तरफ बॉल बॉय खिलाड़ी से जोर से टकरा गया.गिरने के बाद बॉल बॉय चेहरा पकड़कर बैठा रहा. दर्द से कराहता देख खिलाड़ी तुरंत बॉल बॉय के पास आया और उसे उठाने में मदद की. जिसके बाद उसे गले लगाकर बाहर भेज दिया. टेनिस प्लेयर ने नराज होने की बजाय बॉल बॉय की मदद की. जिसको देख फैन्स को भी काफी अच्छा लगा. सोशल मीडिया पर उनकी काफी तारीफ हो रही है.

Talk about a collision course. @DzumhurDamir collides with ball boy during match. #RG18pic.twitter.com/M5xHLxMlMK