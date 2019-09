Ganesh Chaturthi 2019: 20 शेफ ने 10 दिन में बनाए चॉकलेट गणेश, प्रतिमा में ये है खास बात

गणेश चतुर्थी को धूमधाम से मनाया जा रहा है. सोशल मीडिया पर यूजर्स भगवान गणेश की तस्वीरें और वीडियो शेयर कर रहे हैं. उसमें से एक है इको-फ्रेंडली गणेश की प्रतिमा जिसको चॉकलेट से बनाया है. रेस्टोरेंट के मालिक हरिंदर सिंह कुकरेजा ने भगवान गणेश के साथ स्पेशल तस्वीर पोस्ट की. जो काफी वायरल हो रही है.

हरिंदर ने फोटो पोस्ट करते हुए बताया कि चॉकलेट गणेश बनाने में 10 दिन का समय लगा और इसे 20 शेफ की मदद से बनाया गया है. इस प्रतिमा को बनाने में 100 किलो बेल्जियन चॉकलेट का इस्तेमाल हुआ है.

This is our 4th consecutive year of the Chocolate Ganesha! It took a team of 20 chefs, 10 days and 100+ Kgs Belgian Chocolate to make this eco-friendly Ganesha. pic.twitter.com/EN85okaNx8