जिस डॉन के नाम से ही लोग खाते थे खौफ, उसे घुटनों पर ला दिया गुजरात ATS में शामिल इस महिला टीम ने

ऐसी तस्वीरें ज्यादातर फिल्मों में ही देखने को मिलती हैं और कहा जाता है कि रियल लाइफ में महिलाओं के लिए कुछ काफी मुश्किल होते हैं. लेकिन गुजरात पुलिस की एटीएस में शामिल इन लड़कियों की बहादुरी के आगे सारे पूर्वाग्रह ढह गए हैं. आप तस्वीर में जमीन पर बैठे जिस शख्स को देख रहे हैं वह जुसब अल्लारख्खा नाम का एक खतरनाक गैंगेस्टर है. जिसका खौफ गुजरात के जूनागढ़ और आसपास के जिलों में था. इसके ऊपर हत्या के चार मुकदमा दर्ज हैं. लेकिन एक मुठभेड़ के बाद इन महिलाओं पुलिसकर्मियों ने इसको घुटनों पर ला दिया है और हाथ में हथकड़ी पहनाकर सलाखों के पीछे डाल दिया. पुलिस अधिकारी संतोक ओडेरा ने जानकारी दी है कि इस खतरनाक अपराधी के खिलाफ हत्या और लूट के मामले दर्ज हैं और इसने एक बार गुजरात पुलिस के बड़े अधिकारी पर भी हमला किया था.

Ahmedabad: A team of Gujarat Anti-Terrorism Squad (ATS) arrested gangster Jusab Allarakha, a native of Junagadh, yesterday. PSI Santok Odedra says "he has 4 cases of murder registered against him among other cases of loot and attacking Government officials". #Gujaratpic.twitter.com/A88Hp6OZ5T