Gautam Gambhir ने विराट कोहली को दी थी अपनी मैन ऑफ द मैच ट्रॉफी, देखें दिल को छू लेने वाला VIDEO

Gautam Gambhir ने मंगलवार को क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास (Gautam Gambhir retirement) ले लिया है. 2007 टी-20 वर्ल्ड कप और 2011 वर्ल्ड कप के हीरो अब क्रिकेट फील्ड पर नजर नहीं आएगा. Gautam Gambhir ने कई ऐसी पारियां खेली जिससे टीम इंडिया को जीत मिली. धोनी की कप्तानी में गौतम गंभीर ने शानदार परफॉर्म किया और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी दिखाई. आईपीएल (IPL) में उनकी कप्तानी में कोलकाता नाइट राइडर्स (Kolkata Night Riders) 2012 और 2014 का सीजन जीत चुकी है.पिछले साल वो दिल्ली डेयरडेविल्स की तरफ से खेले थे, जिसका नाम बदलकर दिल्ली केपिटल (Delhi Capital) रख दिया गया है. संन्यास लेने के बाद गौतम गंभीर का एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसको देखकर आपके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाएगी. 2009 में गौतम गंभीर ने अपना मैन ऑफ द मैच अवॉर्ड विराट कोहली को दे दिया था. जिसके लिए गंभीर की काफी तारीफ हुई थी.

*A 2009 match*@GautamGambhir (150*) gives his MoM to @imVkohli (107).

[as his equally imp contribution in win & his 1st ODI ton] pic.twitter.com/KOIfHb6Pyr