पाकिस्तान में COVID-19 मरीजों के साथ ढोल पर डांस करने लगे डॉक्टर्स, गौतम गंभीर बोले- 'कोरोना देख लो...' देखें Video

वीडियो में देखा जा सकता है कि डॉक्टर्स मरीजों के कमरे में आकर ढोल बीट्स पर डांस कर रहे हैं और मरीज भी उनका साथ देने के लिए हाथ उठाकर डांस कर रहे हैं. इस वीडियो की हर जगह आलोचना हो रही है. वायरल वीडियो को पूर्व क्रिकेटर और बीजेपी सांसद गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) सहित कई लोगों ने शेयर किया है. उन्होंने वीडियो शेयर कर तंज कसते हुए लिखा, ''कोरोना जहां भी हो सुन लो, चिट्टा चोला... नया पाकिस्तान...''

पाकिस्तान के लोग भी इसकी खूब आलोचना कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, ''पाकिस्तान में हालात बिगड़ते जा रहे हैं और हमारे देश के डॉक्टर्स मरीजों के साथ ही डांस कर रहे हैं. हमें इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है.'' वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, ''ये क्या हो रहा है? ये अस्पताल है या डांस क्लब...'' ट्विटर पर लोगों ने ऐसे रिएक्शन्स दिए हैं...

omg! is this true? I can't stop laughing!!!