गौतम गंभीर ने 21 दिन के लॉकडाउन पर दिया ऐसा रिएक्शन, बोले- 'जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं वो...'

कोरोनावायरस (Coronavirus) की रोकथाम के लिए आज से पूरे देश में 21 दिन का लॉकडाउन (CoronaVirus Lockdown) कर दिया गया है. इसका ऐलान पीएम मोदी (PM Narendra Modi) ने किया है उन्होंने कहा कि 21 दिन तक घर से निकलना भूल जाइए. पीएम मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हर नागरिक को बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है. देश के हर राज्य को हर केंद्रशासित प्रदेश, गली-मुहल्ले को लॉकडाउन किया जा रहा है. यह एक तरफ से कर्फ्यू ही है.जनता कर्फ्यू से यह बढ़कर है. टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर और बीजेपी सांसद गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) ने भी 21 दिन के लॉकडाउन (21 Day Lockdown) पर अपना रिएक्शन दिया है.

गौतम गंभीर ने ट्विटर पर लिखा, ''वो सभी लोग जो पूछते हैं कि हम देश के लिए क्या कर सकते हैं. वो वक्त आ चुका है अपनी वफादारी दिखाने का. हमारे प्रधानमंत्री की सुनिए और घर में ही रहिए. अगर हम 21 दिन घर में रहेंगे तो जीत जाएंगे.'' गौतम गंभीर के अलावा विराट कोहली, अनिल कुंबले और वीरेंद्र सहवाग जैसे क्रिकेटर्स ने भी 21 दिन के लॉकडाउन का समर्थन किया है.

All those who asked what can I do for my country...

This is the time to show your loyalty! Listen to our PM @narendramodi ji and STAY INDOORS!

If we get through the next 21 days, WE WIN!! #IndiaFightsCorona