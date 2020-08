लड़की ने पूल में मारी ऐसी गुलाटी, हवा में उड़ गए उसके नकली बाल, हंस-हंसकर लोट-पोट हुए लोग - देखें Video

लड़की ने पूल में समरसॉल्ट मारा तो उसकी विग (Woman's Wig Falls as She Somersaults Into Pool) हवा में उड़ गई. सोशल मीडिया (Social Media) पर यह वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है. उनकी दोस्त ने ट्विटर पर वीडियो पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा, 'हमने उससे कहा था, ऐसा न करे. लेकिन उसने सुनी ही नहीं.' वीडियो में देखा जा सकता है कि लोग पूल में कूदने की तैयारी कर रहे थे. तभी एक लड़की पानी में कूदने के लिए पूल के पास गई और पानी में उसने समरसॉल्ट मारा. जिससे उसकी विग हवा में उड़ गई. वहां मौजूद लोग देखकर हंस-हंसकर लोट-पोट हो गए.

देखें Viral Video:

We told her not to do it she aint listen pic.twitter.com/aRozh4c1E2 — mermaid. (@sholarinco_) August 5, 2020

इस वीडियो को 5 अगस्त को शेयर किया गया था, जिसके अब तक 4.4 मिलियन व्यूज हो चुके हैं. साथ ही लाख से ज्यादा लाइक्स, 30 हजार से ज्यादा रि-ट्वीट और हजार से ज्यादा कमेंट्स आ चुके हैं. ट्विटर पर लोगों ने ऐसे रिएक्शन्स दिए हैं...

At least her hair knew not to get wet. https://t.co/ICmHKH8YlL — calvin johnson (@c_jayheartless) August 5, 2020

Finally, a video I know that isn't staged https://t.co/syeAOCW0OT — Big Sneaky Coochie Scout Gutta Boy Dirt (@30StephDirty) August 5, 2020

at least her wig remained safe and well https://t.co/dOiwxbcoO4 — blm (@ClNNAMONSLUT) August 5, 2020