दिल्ली का चांदनी चौक दिखने लगा बेहद खूबसूरत, क्या आपने देखा नया लुक - देखें Video

इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कोरोनोवायरस महामारी के बीच दिल्ली का मशहूर बाजार चांदनी चौक की सड़क पर अजीब तरह का सन्नाटा पसरा हुआ है. लिंडनर ने आज सुबह सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है. जिसमें चांदनी चौक की सड़क को दिखाते हुए सोशल मीडिया यूजर से पूछा, क्या आप इस सड़क को पहचानते हैं?

Do you recognize this walkway? Yes, it's Delhi's iconic #chandnichowk. Once full of cars, rikshaws & noise, it is getting a facelift & being turned into a traffic-free zone! A great transforms & initiave expected to be completed by November. ???????????????? pic.twitter.com/2ZDz4Zwcf4 — Walter J. Lindner (@AmbLindnerIndia) July 31, 2020

अपने वीडियो में लिंडनर ने बाजार को पूरी तरह से ट्रैफिक-फ्री जोन में तबदील होने की भी काफी तारीफ की है. उन्होंने कहा, "हमें इसका समर्थन करना चाहिए क्योंकि यह दिल्ली को एक जीवंत और सुखद शहर बनाता है," वह आगे कहते हैं कि हरियाली, ताजी हवा, और कम शोर. इस शहर को और भी ज्यादा खूबसूरत और जीवंत बनाती है. मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा विचार है इसलिए मैं आपको वीडियो के जरिए यह दिखाना चाहता था कि शांत शहर के रूप में यह कैसा दिखता है," उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए कहा कि चांदनी चौक इस तरह की शांति देखना सच में आश्चर्यजनक है.

आपको बता दें कि इस वीडियो को अब तक 17 हजार से भी अधिक बार देखा जा चुका है. साथ ही इस वीडियो पर हजार से ज्यादा कमेंट और लाइक्स आ चुके हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा यह बेहद शानदार वीडियो है. वहीं एक यूजर ने लिखा ऐतिहासिक खूबसूरत जगह है.

It's truly a beautiful, historic area ! Wonderful to see it being restored and revitalised for the citizenry to experience and enjoy. — vgolcha (@vgolcha) July 31, 2020

Thank you ???? for showing glimpses of the iconic area...to all who cannot be there. — AnuMeera (@AnuMeera2024) July 31, 2020

इस महीने की शुरुआत में ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की थी कि चांदनी चौक का पुनर्विकास परियोजन का काम पूरा होने के बाद उम्मीद है कि नवंबर के पहले सप्ताह तक फिर से खोला जाएगा. सुबह 9 से रात 9 बजे तक कोई भी गाड़ी इस सड़क पर नहीं चलेगी. आपको बता दें कि चांदनी चौक पुनर्विकास परियोजना में 90 करोड़ रुपये की लागत लगी है. इस परियोजना के अंतर्गत लाल किले से फतेहपुरी मस्जिद तक के मार्ग को पुनर्जीवित का काम किया जाएगा. चांदनी चौक सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि देश के सबसे पुराने बाजारों में से एक माना जाता है.