रातों-रात लोगों के घर से चोरी हुए जूते-चप्पल, आखिर में यह निकला 'शातिर चोर', देख लोग हैरान...

फॉक्स न्यूज के मुताबिक, बर्लिन के अखबार टागेसिपेगेल ने बताया कि कई सैंडल, जूते, फ्लिप फ्लॉप और स्नीकर्स शहर से गायब हो गए थे. वहां रहने वाले क्रिशियन मेयर ने अपने जूते की चोरी के बारे में नेबेनन.डे नामक एक लोकप्रिय नोटिसबोर्ड-शेयरिंग प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया, जहां उन्होंने जाना कि देर से गायब होने के लिए उनके पास एकमात्र जोड़ी जूते नहीं थे. कई अन्य स्थानीय लोगों ने भी एक जोड़ी जूते या एक ही जूते के नुकसान के बारे में पोस्ट किया था- कुल 100 से अधिक चोरी के साथ. विचित्र गायब होने की तलाश में मेयर ने चोर को पकड़ लिया. यह एक लोमड़ी थी.

मेयर ने लोमड़ी को रंगे हाथों पकड़ लिया. वो मुंह में नीले रंग की चप्पल लेकर भाग रही थी. उन्होंने उनकी चोरी करते हुए फोटी क्लिक की. बाद में उन्होंने जूतों के फॉक्स के खज़ाने की खोज की. जिसकी तस्वीरें टेसटेसपीगेल के संपादक फेलिक्स हैकेन्रुच द्वारा ट्विटर पर पोस्ट की गईं.

माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफ़ॉर्म पर तस्वीरों ने हजारों 'लाइक' एकत्र किए हैं, जिनमें से कई को लुभाता है. उन कुछ प्रतिक्रियाओं पर एक नज़र डालें, जो इस घटना से जुड़ी हुई हैं:

That's adorable and definitely very interesting. What do wildlife experts say as far as explaining the behaviour? I hope the fox is safe and everyone has found a way to replace their footwear. It's an amazing phenomenon, very noteworthy and a fun story during pandemic.