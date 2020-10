Giraffe ने घास खाने के लिए लगाया गजब का जुगाड़, 90 लाख से ज्यादा बार देखा गया Video

वीडियो को ट्विटर यूजर '@ डैनीडच' द्वारा ऑनलाइन साझा किया गया था और माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर बड़े पैमाने पर वायरल हुआ था. उन्होंने वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, 'मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिराफ घास कैसे खा सकता है, लेकिन यह राजसी है.' छोटी क्लिप में, एक जिराफ अपने सामने के दो पैरों को अलग करता है और घास तक पहुंचने के लिए अपनी गर्दन को अजीब तरह से मोड़ता है. घास खाने के बाद वो फिर खड़ा होता है और फिर वैसा ही करता है. यह दिखने में काफी फनी लग रहा है. देखकर आपको भी हंसी आ जाएगी.

देखें Video:

I've never wondered how a Giraffe eats grass before, but this is majestic! pic.twitter.com/9pjbTugdKm — Daniel Holland (@DannyDutch) October 12, 2020

इस वीडियो को 12 अक्टूबर को शेयर किया गया था, जिसके अब तक 9.7 मिलियन व्यूज हो चुके हैं. साथ ही 2 लाख से ज्यादा लाइक्स और 53 हजार से ज्यादा लोग कमेंट कर चुके हैं. कमेंट सेक्शन, जिराफों के चित्र, वीडियो और GIF से भर गया. तस्वीरों में दिखाया गया है कि कैसे जिराफ रोजमर्रा के काम करता है. जैसे खाना, लड़ना और पानी पीना.

this is also how they drink water pic.twitter.com/697jk0tLCZ — कृपाली (@punkarelly) October 12, 2020

They sleep like my little nephew. pic.twitter.com/d5ykKPLu4g — Martine Jean (@MelangeMedia) October 13, 2020

And this is how giraffes fight: pic.twitter.com/OkXcFqyLH6 — Tasneem Gani (@TazzyReloaded) October 12, 2020

जिराफ सबसे बड़े जानवर होते हैं और यह केवल अफ्रीका में पाए जाते हैं. वे अपनी बेहद लंबी गर्दन और पैरों के लिए जाने जाते हैं, और उनकी विशाल ऊंचाई उन्हें कुछ और जानवरों तक पहुंचने की अनुमति देती है. नेशनल जियोग्राफिक के अनुसार, उनकी ऊंचाई में भी एक नुकसान है - जिराफ को पानी पीने में काफी नुकसान होता है और वे सप्ताह में केवल एक बार ही ऐसा कर पाते हैं.