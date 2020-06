जंगल में घुसी गाड़ी तो गुस्सा गया जिराफ़, लगा दी पीछे दौड़ और फिर किया कुछ ऐसा... देखें Viral Video

सफारी के लिए जीप (Safari Jeep) जैसे ही जंगल में घुसी तो देखकर हमला करने के लिए जिराफ गुस्सा गया और उसके पीछे दौड़ लगा दी. वीडियो में देखा जा सकता है कि जीप जंगल में तेज दौड़ रही है और पीछे जिराफ उसका पीछा कर रहा है. जीप जिराफ को हरा नहीं पाई और जिराफ सामने आकर खड़ा हो गया, उसके बाद ड्राइवर ने जीप को रिवर्स दौड़ा दिया और जिराफ ने फिर दौड़ लगा दी. करीब एक मिनट का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

सुधा रमन ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 'जिराफ के साथ कभी खिलवाड़ न करें. उनके पैर कितने शक्तिशाली हैं, यह जानने के लिए वीडियो देखें. एक किक से वो किसी को भी मैदान में गिरा सकते हैं. वो इसके लिए तेज गति से भागते हैं.'

देखें Viral Video:

Never mess up with a Giraffe.



Watch the video to know how powerful are their legs. With one kick they can take anyone to ground. They run at a great speed with so much of grace. Video via FB. pic.twitter.com/rWAQpa9NtQ