साड़ी पहन लड़की ने मारी ऐसी गुलाटी, सोशल मीडिया पर मचा तहलका, लोग बोले- 'WOW' - देखें Viral Video

वीडियो में देखा जा सकता है कि बैकग्राउंड में आमिर खान और माधुरी दीक्षित की फिल्म 'दिल' का फेमस सॉन्ग 'मुझे नींद न आए...' पर लड़की ने जबरदस्त डांस किया. उन्होंने साड़ी पहनी हुई थी, उसके बाद भी उन्होंने सबसे मुश्किल कहे जाने वाला स्टेप, बैकफ्लिप मारा.

ट्विटर यूजर संगीता वारियर ने इस वीडियो को शेयर किया है. साथ ही कैप्शन में लिखा, 'क्या टैलेंट है. न जूते, न प्रॉपर फ्लोर और ऊपर से साड़ी. कैसे फ्लिप मारकर जमीन को हाथ से पकड़ा.' साथ ही उन्होंने इस लड़की को सुपर वूमेन बताया.

देखें Video:

What Talent No Shoes,No proper floor. & in a #saree Watch her land Perfectly on her hands #Indian Women are Real #SuperWomen #IncredibleIndia

इस वीडियो को 13 मई को शेयर किया गया है. जिसके अब तक 3 लाख से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. साथ ही 18 हजार से ज्यादा लाइक्स और 3 हजार से ज्यादा रि-ट्वीट्स हो चुके हैं. बता दें, इनका नाम मिली सरकार है, ये टिकटॉक पर अपने डांस के लिए काफी फेमस हैं. उनके टिकटॉक वीडियो पहले भी वायरल हो चुके हैं. ट्विटर पर लोगों ने उनके डांस की इस तरह तारीफ की...

