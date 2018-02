छोरियां छोरों से कम हैं क्या! देखें क्या हुआ जब लड़की दंगल में भिड़ी इस लड़के से

आमिर खान की फिल्म 'दंगल' ने कई रिकॉर्ड बनाए. उसने कई अवॉर्ड्स जीते. इस फिल्म से एक फायदा हुआ कि देश में महिला रेसलर्स के बारे में लोगों ने जाना. यही नहीं, इस फिल्म से महिलाओं को भी रेसलिंग जैसे खेल में जाने का प्रोत्साहन मिला. इस सुपरहिट में फिल्म में गीता फोगट की जिंदगी के बारे में बताया है जहां वो गांव में होने वाली प्रत्योगिता में लड़कों से दंगल करती है. फिल्म में लड़कों से दंगल करते दिखाया तो लोगों ने काफी पसंद किया. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसने फिर फिल्म दंगल की याद दिला दी. आइए देखते हैं क्या है वीडियो में...दो मिनट के इस वीडियो में महाराष्ट्र की लड़की लड़के से दंगल करती नजर आ रही है. बिलकुल वैसा ही माहौल नजर आ रहा है जैसा फिल्म दंगल में था. वीडियो में देखा जा सकता है कि लड़की लड़के को पटखनी देती नजर आ रही है. पहले राउंड में लड़की लड़के को आसानी से हरा देती है. मुकाबला जीतने के बाद लोग लड़की को बधाई देते हैं. रेसलिंग को दंगल भी कहा जाता है. ये खेल भारत का सबसे पुराना खेल है.

DANGAL



This gutsy girl from Maharashtra facing a boy.



Can she win?

2 min video pic.twitter.com/d1PWXOgY5Y