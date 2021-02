परीक्षा से पहले लड़की ने बनाया Exams Anthem- 'मैंने कुछ नहीं पढ़ा' - IPS बोला, 'अब भी समय है' - देखें Video

वीडियो में देखा जा सकता है कि लड़की कैमरे के सामने खड़े होकर गा रही है, 'एग्जाम्स आ रहे हैं, मैंने कुछ नहीं पढ़ा... सिलेबस का पता नहीं, किताबें हैं कहां... ऑनलाइन क्लास में मैंने इंस्टाग्राम बस स्क्रोल किया... मुझे टेंशन होना चाहिए. कहीं फेल न हो जाऊं. कल से पढ़ूंगी पक्का.' 24 सेकंड का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

दीपांशु काबरा ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, '2021 ExamsAnthem जारी...! बैकग्राउंड नॉइज़ पर ज़रूर गौर करें... नोट - हर परीक्षा की यही कहानी है. अब भी समय है. जी जान लगा दें!'

इस ट्वीट को उन्होंने 10 फरवरी को शेयर किया गया था. लोगों को यह गाना काफी पसंद आ रहा है.

