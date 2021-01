लड़की ने नई सड़क पर दौड़ाई गाड़ी, लेकिन बीच रास्ते में फंस गई, IPS ने दिया ऐसा रिएक्शन

उन्होंने एक कोलाज शेयर किया. पहली तस्वीर में सीमेंट से बनी सड़क पर गाड़ी फंसी हुई है और वो सड़क पर खड़ी हैं. दूसरी तस्वीर में वो सड़क से बाहर निकल रही हैं और गाड़ी वैसी ही खड़ी हुई है. तीसरी तस्वीर में गाड़ी को दिखाया गया है, जो सीमेंट से बनी सड़क में फंसी हुई है.

आईपीएस ने तस्वीर सेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'वो स्त्री है... कुछ भी कर सकती है. मजाक से हटके. कृपया नई सड़क पर सवारी करने से बचें. यह किसी की हार्डवर्क को पूरी तरह से खराब कर देता है.'

वो स्त्री है... कुछ भी कर सकती है #JustForLaugh.

Jokes Apart - please avoid riding on new road. It completely spoils someone's hardwork... pic.twitter.com/JNiLEsqwQD