पेट्रोल भरने के लिए लड़की ने की ऐसी माथापच्ची, दूर खड़े पति-पत्नी ने ऐसे लिए मजे... देखें Viral Video

लड़की ने दोबारा से कार को गलत साइड खड़ी कर दी थी जिसके वजह से वह कार में पेट्रोल नहीं डाल पाती है. 2 बार लगातार गलती करने के बाद लड़की एक बार फिर से कार को दूसरी तरफ से घूमा कर लाती है और पेट्रोल भरने वाली मशीन के पास खड़ी कर देती है लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि लड़की तीसरी बार भी वह गलती कर बैठती है जो उसने अब तक किया है.... कार को फिर से गलत साइड खड़ी कर देती है जिसकी वजह से वह पेट्रोल नहीं भर पाई.

देखें Video:

आपको बता दें कि इस 5 मिनट के वीडियो की रिकॉर्डिंग पेट्रोल पंप पर खड़ी कार के अंदर बैठे पति- पत्नी ने की है. साथ ही इस वीडियो के बैकग्राउंड में आप रिकॉर्डिंग करने वाले शख्स की आवाज सुन सकते हैं कि वह कहता है कि "कार के दूसरी तरफ गैस टैंक है. आगे वह कहता है कि लड़की ने पहले भी यह गलती की है, वह कार को गलत साइड लगा दे रही है. ड्राइवर के तरफ ही गैस या पेट्रोल टैंक होता है.

एक यूजर ने इस वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह लड़की बार- बार ये गलती करेगी. वहीं एक यूजर ने लिखा तीन बार के प्रयास में यह असफल हो गई इसे चौथी बार भी कोशिश करनीं चाहिए थी.

फेसबुक के साथ- साथ इस वीडियो को ट्विटर पर भी शेयर किया गया है. इस वीडियो को फेसबुक पर 35 हजार कमेंट के साथ - साथ 10 हजार से अधिक लाइक्स आ चुके हैं. सिर्फ इतना ही नहीं इस वीडियो को अब तक 276 हजार शेयर मिल चुके हैं.

But not only on the first time even on the 3rd time she somehow was still confused as to why the tank wasn't switching sides. Sitting there trying to figure out left from right like pic.twitter.com/5qHZrdJoVe