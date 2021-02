हेयर स्प्रे की जगह लगा लिया गोरिल्ला ग्लू, एक महीने बाद भी बालों को छुड़ाना हुआ मुश्किल - देखें Video

सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें टेसिका ब्राउन (Tessica Brown) नाम की एक महिला ने अपने बालों को नया लुक देने के लिए हेयर स्प्रे (hair spray) की जगह गोरिल्ला ग्लू (Gorilla Glue) लगा लिया. इसके बाद इस महिला पर मुसीबतों का पहाड़ आ गया. दरअसल, ग्लू से टेसिका के बाल ऐसे बुरी तरह से चिपके की उन्हें छुड़ाने में उसे एक महीने से भी ज्यादा का समय लग गया, लेकिन फिर भी उसके बाल पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाए हैं.

You gotta shave yo head. Aint no other way sis.



And how the hell you thought industrial strength gorilla glue was just gonna wash out??pic.twitter.com/hkbnurcM8u