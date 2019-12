नऊवारी साड़ी पहन लड़की ने सेक्सोफोन पर बजाया Jingle Bells, Viral Video देख लोगों ने दिया ऐसा रिएक्शन

सोशल मीडिया पर क्रिसमस (Christmas) की मशहूर राइम जिंगल बेल (Jingle Bell) का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है. वीडियो में एक लड़की नऊवारी साड़ी पहन कर सेक्सोफोन (Saxophone) पर जिंगल बेल बजा रही है और इसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं. क्रिसमस पर हर साल ही हम कहीं न कहीं लोगों को जिंगल बेल गाना सुनते हैं. कई बार हम खुद भी यह राइम गुनगुनाते हैं. इसी बीच सेक्सोफोन पर जिंगल बेल बजाते हुए लड़की का वीडियो लोगों द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है.

इस वीडियो में एक लड़की हरे रंग की नऊवारी साड़ी में नजर आ रही है और सेक्सोफोन पर जिंगल बेल की धुन बजा रही है. इसके साथ ही पास में मौजूद दूसरे लोग ढोल ताशे बजा रहे हैं. हालांकि, वीडियो में यह पता नहीं चल पा रहा है कि यह वीडियो किस जगह का है लेकिन सोशल मीडिया पर लोग इसे काफी पसंद कर रहे हैं. आपको बता दें, इससे पहले भी जिंगल बेल का भोजपुरी, मराठी, गुजराती और पंजाबी वर्जन भी आ चुका है और इन्हें भी लोगों ने काफी पसंद किया था.

ट्विटर पर लोगों ने इस वीडियो को कई बार शेयर किया है और अलग-अलग टिप्पणियां भी की हैं. यहां देखें ट्वीट्स:

एक यूजर ने लिखा, ''पनेरी ढोल ताशे के साथ जिंगल बेल, साड़ी और सेक्साफोन... ये सिर्फ भारत में हो सकता है''.

Jingle bells with Puneri Dhol Tasha Saree and Saxophone - Only in India #India Merry XMas pic.twitter.com/dy1fRqhvFa

एक अन्य ने लिखा, ''पनेरी ढोल ताशे के साथ जिंगल बेल.. मुझे यह बहुत पसंद आया.''

एक और यूजर ने लिखा, ''पनेरी ढोल ताशे के साथ जिंगल बेल... बहुत खुशी हुई कि सब लोग यह त्योहार मना रहे हैं और सब अपने अंदाज में इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं''.

'Jingle bells' with Puneri Dhol Tasha.

So lovely to see festivals celebrated by everyone in their own beautiful way !

pic.twitter.com/nRVs2GrCaW