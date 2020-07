गर्लफ्रेंड के झड़ते बालों के लिए ब्वॉयफ्रेंड ने किया यह काम, VIDEO देखते ही सोशल मीडिया यूजर्स के 'छलके आंसू'

एक मिनट के इस वायरल वीडियो में आप देखेंगे कि ब्वॉयफ्रेंड ट्रिमर से गर्लफ्रेंड का हेड शेविंग करता हुआ नजर आ रहा है. जब लड़का गर्लफ्रेंड की हेड शेविंग कर लेता है उसके बाद ट्रिमर से खुद का हेड शेविंग करना शुरु करता है. ब्वॉयफ्रेंड को ऐसा करता देख गर्लफ्रेंड चौंक जाती है और वह रोने लगती है. आपको बता दें कि लड़के का अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर इस तरह से प्यार दिखाने का तरीका बेहद भावुक कर देने वाला है. अपने ब्वॉयफ्रेंड को ऐसा करता देख लड़की खुद को रोक नहीं पाती है और रोते हुए प्यार से उसके गाल पर किश करती है.

His girlfriend was struggling with her hair loss from alopecia.



Get out the tissues.



Humanity.????❤️ pic.twitter.com/EikwKnlACo — Rex Chapman???????? (@RexChapman) July 29, 2020

आपको बता दें कि एलोपेसिया एक ऐसी बीमारी है जो आपके बालों के टीशू पर हमला करती है. सिर्फ इतना ही नहीं यह बालों के रोम पर इस कदर हमला करती है जिससे बाल गिरने लगते हैं. कभी- कभी यह सिर के कुछ भागों में हो सकते हैं लेकिन कभी- कभी इसका असर पूरे सिर पर होता है. इस वीडियो को जैसे ही ट्विटर पर शेयर किया. यह वीडियो वायरल होने लगा सिर्फ इतना ही नहीं इस वीडियो पर लोगों ने अपनी पर्सनल अनुभव के साथ इमोशनल कमेंट भी किये हैं. इस वीडियो को अब तक 40 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है वहीं इस वीडियो पर 3 हजार से ज्यादा कमेंट और 28 हजार से अधिक लाइक्स आ चुके हैं.

That had me welling up. Memories of shaving her head twice after the first chemo shot. Passed away 3 years ago but I still got the hair! — Gavin Mac (@Gavarnos) July 29, 2020

This was the first time 8 years ago. Still got the smell of that conditioner I never liked. Today I remember it every second of it. Joy and pain Rex but that's life. pic.twitter.com/ILf6QWdSon — Gavin Mac (@Gavarnos) July 29, 2020

Did the same before my daughter Allyson died from cancer...it's what we do pic.twitter.com/M7enXUHgFp — MSherlock33 (@Sherlock33M) July 30, 2020

