हम में से हर कोई अपने-अपने रोल मॉडल से प्रेरित होकर उनके जैसा बनना चाहते हैं. ऐसा ही कुछ एक लड़की के साथ हुआ जो क्रिकेट की बहुत बड़ी फैन है. लड़की ने अपने बॉलिंग स्‍टाइल से लोगों को बहुत प्रभावित किया है. और तो और क्रिकेटर से कमेंटेटर बने आकश चोपड़ा (Aakash Chopra) इस लड़की से इतने प्रभावित हुए कि उन्‍होंने ट्विटर पर वीडियो तक शेयर किया. आपको बता दें कि लड़की हरभजन सिंह (Harbhajan Singh) के बॉलिंग स्‍टाइल की कॉपी कर रही है. जाहिर है कि वह भज्‍जी की बहुत बड़ी फैन है.



Hey @harbhajan_singh, looks like you're her inspiration....like a lot of other aspiring spinners in the country #AakashVanipic.twitter.com/Oy6IxV4Zdb — Aakash Chopra (@cricketaakash) October 23, 2019

इंटरनेट यूजर्स भी लड़की से बेहद इम्‍प्रेस हुए हैं लेकिन लोगों को लग रहा है कि उसका बॉलिंग स्‍टाइल हरभजन सिंह की तरह है या वह जसप्रीत बुमराह को कॉपी कर रही है.

It looks like mixture of bhajjupa and bumrah. — RM Babariya (@BabariyaRm) October 23, 2019

Fast bowlers grip and Bhajji's action... — Kannan (@pv_kannan) October 23, 2019

More then harbhajan, this action reminds me of Debashish Mohanty. — cricketncricket (@cricketncricket) October 23, 2019

Same to same ha that elbow bent is also same — Natwarlal (@Bluffma69551004) October 23, 2019

Bilkul harbhajan — Ashutosh Dubey (@Ashutos05685243) October 23, 2019

Wow, Bhajji Sir, I think she is the best and ultimate fan of yours. — Sanjay (@Sanjay51295858) October 23, 2019

बहरहाल, हम तो यही कहेंगे कि ये लड़की क्रिकेट की दुनिया में अपना नाम जरूर रौशन करेगी.