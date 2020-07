एस्ट्रोनॉट ने स्पेस से Hanna तूफान का VIDEO किया शेयर, सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा- ये तो...

बेहकेन के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से फोटो पोस्ट की गई है. आपको बता दें कि यह फोटो अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) से लिया गया है जहां हन्ना तूफान साफ दिख रहा है है. आईएसएस (ISS) ने एक फोटो जारी किया है जिसमें आप देख सकते हैं कि 'हन्ना तूफान शुक्रवार को मैक्सिको की खाड़ी के ऊपर से गुजर रहा था, बेहकेन ने उस फोटो को क्लिक किया जिसमें तूफान की एस शेप साफ दिखा दे रहा है'. इस कैप्शन के साथ बॉब बेहकेन ने इस तस्वीर को ट्विटर पर शेयर किया है.

Snapped this photo of the storm in the Gulf of Mexico on Friday as it was starting to have observable structure from @Space_Station. #HurricaneHannapic.twitter.com/KiamE0lmKk — Bob Behnken (@AstroBehnken) July 26, 2020

आपको बता दें कि इस तस्वीर को 26 जुलाई के दिन शेयर किया गया था. और अब तक इसे 13 हजार से अधिक लाइक्स मिल चुके हैं सिर्फ इतना ही नहीं इस फोटो को अब तक हजार से भी अधिक कमेंट मिल चुके हैं. लोग इस पर तरह- तरह के कमेंट करते हुए भी नजर आ रहे हैं. एक सोशल मीडिया यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, यह बिल्कुल कुदरत का करिश्मा है. वहीं एक सोशल मीडिया यूजर ने कहा यह एक ऐसा फोटो है जो बार- बार देखने के लिए मजबूर कर रहा है.

