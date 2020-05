लॉकडाउन में गोवा में घूमता दिखा ब्लैक पैंथर, वायरल फोटो को देख लोग बोले- 'लौट आया बघीरा'

गोवा के मुख्यमंत्री (Chief Minister) प्रमोद सावंत (Pramod Sawant) ने बुधवार को अपने ट्विटर (Twitter) हैंडल से ब्लैक पैंथर (Black Panther) की एक फोटो शेयर की. इस फोटो को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, नेत्रावली वाइल्डलाइफ सैंक्चुरी (Netravali Wildlife Sanctuary) साउथ गोवा (Goa) से एक ब्लैक पैंथर की खूबसूरत फोटो कैमरा में कैद हुई है. वहीं दूसरी तरफ एक सीनियर फॉरेस्ट ऑफिसर ने कहा, फिलहाल हम यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस जंगल में और भी ब्लैक पैंथर है या सिर्फ एकलौता यही है. वह आगे कहते हैं कि यह बाघों का इलाका है लेकिन इस तरह अचानक से नेत्रवली सैंक्चुरी में ब्लैक पैंथर का कैमरे में कैदा होना बेहद खुशी की बात है.

बताते चले कि ब्लैक पैंथर की फोटो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है साथ ही लोग तरह-तरह के कमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए कहा, जंगल बुक का 'बघीरा' वापस आ गया है.

बता दें कि सोशल मीडिया पर शेयर होने के कुछ घंटे के अंदर ही यह फोटो वायरल हो गई. इस फोटो को अबतक 2.3 हजार लाइक्स और 292 रिट्वीट मिल चुके हैं. वहीं कई लोग इस पर तरह-तरह के और मजेदार कमेंट कर रहे हैं.

A great glimpse of Goa's rich wildlife. Black Panther camera trapped at Patiem Beat of Netravali Wildlife Sanctuary. pic.twitter.com/p7IVuHDLP1 — Dr. Pramod Sawant (@DrPramodPSawant) May 6, 2020

