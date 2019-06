गोवा के समुद्र में डूब रहा था शख्स, हेलीकॉप्टर से पहुंचकर ऐसे बचाई जान, देखें VIDEO

गोवा में तेज हवाओं के चलते एक आर्मी अफसर समुद्र में डूब रहा था. भारतीय तटरक्षक हेलीकॉप्टर ने एयरलिफ्ट कर उनकी जान बचाई. ये वीडियो ANI ने शेयर किया है. जिसमें देखा जा सकता है कि शख्स डूब रहा है और तटरक्षक बल हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचे और उसकी जान बचा रहे हैं. सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

PTI के मुताबिक, पुणे का रहने वाले आर्मी अफसर छुट्टियां मनाने के लिए गोवा आए थे. उनका पैर पत्थरों से फिसल गया था, जिसके कारण वो वो गोवा के काबो दा रामा फोर्ट के पास डूब गए.

#WATCH Indian Coast Guard rescued a man from drowning, 2 nautical miles North of Cabo de Rama beach, Goa, earlier today. The survivor in his early 20s was swept away by ebbing waves from the beach and is now stable. pic.twitter.com/IX9Gs03WG2