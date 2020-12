गोलकीपर ने देसी स्टाइल में बचाए गोल, देख लोगों के उड़े होश, 10 लाख से ज्यादा बार देखा गया Video

सरवर की जर्सी पहने गोलकीपर कीपरिंग कर रहा था. दूसरी टीम के खिलाड़ियों ने लगातार चार बार गोल करने की कोशिश की, लेकिन लड़का गेंद को डिफ्लेक्ट करता रहा और गोल होने से बचाता रहा. नॉर्वे के डिप्लोमेट एरिक सोलहेम ने इस वीडियो को शेयर किया है.

वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'वाह, इसे जरूर देखें. क्यों भारत फुटबॉल का वर्ल्ड कप नहीं जीत पा रहा है?'

देखें Video:

Wow!

Watch this! Why is India not winning the world cup in football?



pic.twitter.com/xVLazFYEWx — Erik Solheim (@ErikSolheim) December 12, 2020

एरिक ने इस वीडियो को ट्विटर पर 12 दिसंबर को शेयर किया था, जिसके अब तक 1.6 मिलियन व्यूज हो चुके हैं. साथ ही 8 हजार से ज्यादा लाइक्स और 200 से ज्यादा कमेंट्स हो चुके हैं. लोगों ने ऐसे रिएक्शन्स दिए हैं...

superb.If Indians will play like this in tournament India will win the gold medal always — N.Vinay Kumar (@NVinayK62781711) December 12, 2020

Sir only goal keeper can't win world cup

.. look at the strikers. Can't hit one goal — Sunriser (@Mogambo10153719) December 12, 2020