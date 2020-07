शख्स ने बकरे को पीटा, तो जानवर ने हवा में उछलकर ऐसे लिया पीछे से बदला - देखें Viral Video

वीडियो में देखा जा सकता है कि बकरा खड़ा होकर शख्स की तरफ देखता है तो पास आकर उसे पाइप से मारने की कोशिश करता है. वो पीछे हटकर खुद को बचाता है, फिर गुस्से में जा रहे शख्स के पीछे दौड़ता है और उछलकर पीछे से उसको धक्का दे दिया, जिससे वो गिर गया और बकरा वापस पीछे लौट गया.

Life is a Boomerang...

You get what you give pic.twitter.com/061OKCJH2h — Susanta Nanda IFS (@susantananda3) July 19, 2020

सुशांत नंदा ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 'जिंदगी बूमरैंग है. आप जो देते हैं, वो आपको मिलता है.' इस वीडियो को 19 जुलाई की शाम को शेयर किया गया था, जिसके अब तक 6 हजार से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. साथ ही 600 से ज्यादा लाइक्स और 100 से ज्यादा रि-ट्वीट्स और कमेंट्स आ चुके हैं. ट्विटर पर लोगों ने ऐसे रिएक्शन्स दिए हैं...

I agree with u...Why take the Soul of an animal to please a human...!? Such cruelty...! — Nasreen Malik (@Sheena_blueRose) July 19, 2020

Well done! Someone needs to be so sick mentally to harm any animal. Good give back — pankaj khajouria (@pankajkhajouria) July 19, 2020

Every action has a reaction — Soumendutta (@IMSoumenDutta) July 19, 2020

