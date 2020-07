भारत के इकलौते गोल्डन टाइगर की तस्वीर सोशल मीडिया पर हुई वायरल

आपको बता दें कि प्रवीण कासवान ने इस फोटो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, "क्या आप जानते हैं # भारत में हमारे पास एक गोल्डन # टाइगर भी है. प्रवीण कासवान की शेयर की गई फोटो को काफी पसंद किया जा रहा है. आपको बता दें कि प्रवीण कासवान के द्वारा टाइगर की फोटो शेयर होने के बाद से ही सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी. इस फोटो पर लोग तरह- तरह का कमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं. साथ ही इस फोटो पर अब तक 2 हजार से अधिक रिट्वीट और 16 हजार से अधिक लाइक्स आ चुके हैं.

Do you know in #India we have a Golden #Tiger also. Only documentation of such big cat in 21st century on planet. This by Mayuresh Hendre. Look at this beauty. pic.twitter.com/8kiOy5fZQI — Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) July 10, 2020

प्रवीण अपने ट्वीट में आगे लिखते हैं कि यह बेहद दर्लभ जानवर है. जिसका सुनहरा रंग लोगों को अपने तरफ बेहद अट्रैक्ट करता है. एक तरफ रॉयल बंगाल टाइगर तो दूसरी तरफ यह गोल्डन टाइगर अपने शरीर पर धारीदार लाइन के कारण लोगों को काफी पसंद आता है.

They are very rare and some say it is caused by a recessive gene that gets expressed due to extensive inbreeding. 2/n pic.twitter.com/r2v6oVb1Tl — Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) July 10, 2020

Few were recorded in zoo. But rarely captured in wild. And in recent years this one individual. Pics taken & sent by @Mayuresh_Hendre for sharing with all. pic.twitter.com/bFPhSL0fqg — Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) July 11, 2020