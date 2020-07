कोरोना के बीच मार्केट में आई गोलगप्पे वाली ATM मशीन, लोगों ने दिए ऐसे रिएक्शन्स - देखें Viral Video

इस वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक शख्स गोलगप्पे वाले मशीन के पास खड़ा और इसके फंक्शन को समझाता हुआ नजर आ रहा है. इसके बाद यह शख्स 10 रुपये की नोट निकालता है और पानीपुरी वाले मशीन के अंदर डालता है.

जैसे ही मशीन से पैसे अंदर चला जाता है उसे तुरंत बाद मशीन के स्क्रीन पर लिखा हुआ आता है 'जमा की गई राशि'. इसका अर्थ यह हुआ कि आप जितने पैसे जमा करेंगे उस हिसाब से गोलगप्पे बनकर आपके सामने आ जाएंगे. फिर कुछ देर बाद स्क्रीन पर दिखता है पकौड़ी पीस. और इस शख्स ने उस बटन को दबाया और फिर गोलगप्पे मशीन से एक ट्रे के जरिए बाहर निकलने लगते हैं. आप फिर आराम से उस ट्रे से गोलगप्पे निकालिये और खाइए.



देखें Video:

Excellent CONTACT LESS Hygenic Pani Puri Machine DEVELOPED IN INDIA that works like an ATM ???? The buttons can be easily santised. This is sure to be a hit during Corona times ???????? pic.twitter.com/rpZzJ2kWel