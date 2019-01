Google Doodle on Happy New Year 2019: डूडल में हाथियों ने मनाया जश्न, ऐसे किया 2019 का Welcome

Google Doodle on New Year 2019: डूडल में हाथियों ने मनाया जश्न.

Google Doodle on New Year 2019: नए साल का जश्न दुनिया में धूमधाम से मनाया गया. गूगल ने डूडल (Google Doodle) बनाकर नए साल (New Year) का स्वागत किया. कल गूगल ने न्यू ईयर ईव (New Year's Eve) पर डूडल बनाकर 2018 को विदाई दी थी. जिसमें दो हाथी के बच्चे 12 बजने का इंतजार कर रहे थे. एक हाथ गुब्बारों से खेल रहा था तो वहीं दूसरा हाथी पॉप कॉर्न खा रहा था. आज डूडल में एक हाथी 12 बजने पर उछल रहा है तो दूसरा हाथा पॉप कॉर्न से 2019 लिख रहा है. दोनों ही हाथी के बच्चे फुल पार्टी के मूड में नजर आ रहे हैं.

न्यूजीलैंड में सबसे पहले न्यू ईयर मनाया गया. जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया और फिर दुनिया के कई हिस्सों में न्यू ईयर का जश्न मनाया गया. लोगों ने जमकर पार्टी की और नए साल का स्वागत किया. डूडल में देखा जा सकता है कि खास तरीके से गूगल लिखा है और घड़ी में 12 बज रहे हैं. भारत में भी इस दिन को धूमधाम से मनाया जाता है. नए साल के पहले दिन कई ऑफिस में छुट्टी होती है. हर नए साल पर सभी नए-नए रेज़ोल्यूशन्स बनाते हैं. खुद से ये वादा करते हैं इस बार हम इन्हें पूरा करेंगे. नया साल 2019 सेलिब्रेट (New Year 2019 Celebrate) करने का सबसे बेहतर तरीका है व्हॉट्सऐप (WhatsApp) और फेसबुक (Facebook) स्टेटस (Status). क्योंकि ऐसा करके आप सभी को एक साथ नए साल की शुभकामनाएं (New Year Best Wishes) दे सकते हैं.

साल 2018 में 16 लंबे वीकेंड थे, लेकिन नए साल 2019 में सिर्फ 10 लॉन्ग वीकेंड ही हैं. 12 जनवरी को शनिवार, 13 जनवरी को लोहड़ी (रविवार) और 14 जनवरी को मकर संक्रांति. फरवरी महीने में कुछ खास नहीं है, ऐसे में शनिवार और रविवार की ही छुट्टी है. मार्च में 2 और 3 फरवरी को सैटरडे और संडे है. इसके बाद 4 को महाशिवरात्रि है. 21 मार्च को होली है जो रविवार को पड़ रही है. 19 अप्रैल गुड फ्राइडे (Good Friday) और 20 से वीकेंड.

मई में कोई छुट्टी नहीं है. 5 जून को मीठी ईद है. जुलाई में कोई त्यौहार नहीं है. 10 अगस्त (शनिवार), 11 अगस्त (रविवार) और 12 अगस्त को है बकरीद (Bakrid, Eid al-Adha). 2 सितंबर को गणेश चतुर्थी है. 5, 6 के वीकेंड के बाद 7 अक्टूबर को राम नवमी और 8 अक्टूबर को दशहरा है. इसके बाद दिवाली 27 अक्टूबर, गोवर्धन पूजा 28 अक्टूबर और 29 अक्टूबर को भाई दूज है. 12 नवंबर को गुरुनानक जयंती है. 25 दिसंबर से पहले 21 और 22 दिसंबर को वींकेड है.