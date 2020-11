Google Photos अब फ्री में नहीं करेगा आपकी फोटो को सेव, जमकर बने Memes और Jokes

गूगल ने घोषणा की है कि फोटो ऐप पर 15 जीबी से ज्यादा डाटा अपलोड करने के लिए 1 जून 2021 से यूजर्स से चार्ज लिया जाएगा. स्टोरेज खरीदा जा सकता है. यूजर्स 1 जून 2021 से पहले जितना भी डाटा अपलोड करेंगे उनसे किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा.

इस घोषणा के बाद सोशल मीडिया पर मीम्स और जोक्स (Memes And Jokes) वायरल हो रहे हैं. ट्विटर पर #GooglePhotos ट्रेंड करने लगा. सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने कैसे प्रतिक्रिया दी, इस पर एक नज़र डालें:

Google Photos starting to charge for high quality backup photos from June 2021#GooglePhotos



Twitter Users be like : pic.twitter.com/NVlEkQHoFC — Aditya Chaudhary (@AdityaGameDev) November 12, 2020

Hi Google Photos user,



We launched #GooglePhotos more than 5 years ago and now it's become a place you go when you feel nostalgic and want to reminisce.



That's why, starting June 1st 2021, we will charge you for that nostalgia!



Yours sincerely,



Your Google Photos Team — (@Kosha_Official) November 11, 2020

#GooglePhotos going to end it's unlimited storage.



Meanwhile me who never used Google photos: pic.twitter.com/8OA6OyEC0f — Ishaan Singh (@IshaanSingh010) November 12, 2020

#GooglePhotos will end its free unlimited storage on June 1st, 2021



Traditional Storage Devices:

"You guys backup photos"



(never have i ever trusted cloud backing ) https://t.co/02BxCYvnPUpic.twitter.com/WzvLrvys8b — ℬhavna ȿingh (@iBhavnaSingh) November 12, 2020

#GooglePhotos the era of free cloud storage going to be over



Le me: thinking thanks fr this one more news in 2020 pic.twitter.com/82wLcaaxMJ — ????It's Creation (@srushtii_here) November 12, 2020

ऐसे उपयोगकर्ता जो अपनी तस्वीरों को Google फ़ोटो से अन्य सेवाओं में स्थानांतरित करने पर विचार कर रहे हैं, उनके लिए कई विकल्प हैं. कुछ विकल्पों में अमेज़ॅन फ़ोटो, ऐप्पल के आईक्लाउड ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स, फ्लिकर और वनड्राइव शामिल हैं. अपनी मीडिया फ़ाइलों को निर्यात करने की प्रक्रिया के बारे में अधिक जानने के लिए आप इन साइट्स पर जा सकते हैं.