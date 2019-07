मशहूर शेफ ने टीवी पर सबके सामने मार गिराया जिंदा बकरा, फिर पकाया और अब...

सेलिब्रिटी शेफ Gordon Ramsay एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं और सोशल मीडिया पर लोग उनकी खूब आलोचना कर रहे हैं. दरअसल, उन्‍होंने नेशनल जियोग्राफिक टीवी पर प्रसारित अपने शो Gordon Ramsay : Uncharted के एपिसोड में एक बकरे को जिंदा मार गिराया. जैसे ही यह बात सामने आई सोशल मीडिया के लोगों ने उनके इस स्‍टंट को 'विचारहीन' और 'क्रूर' करार दिया.

जहां तक इस प्रोग्राम की बात है तो आपको बता दें कि नेशनल जियोग्राफिक के मुताबिक, "Gordon Ramsay : Uncharted में शेफ दुनिया भर के लोगों, जगहों और खान-पान के बारे पता करते हैं." यह सीरीज पेरू से शुरू हुई और फिर उन्‍हें न्‍यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप ले आई. NZ Herald के मुताबिक इस द्वीप में शेफ का मकसद माओरी खान-पान के रहस्‍य का पता लगाना था.

न्‍यूजीलैंड में शेफ Monique Fiso शेफ Gordon Ramsay को ऐसे जंगली पौधे दिखाते हैं जिन्‍हें खाया जा सकता है और इसके बाद उन्‍हें पहाड़ी बकरे को मारने के लिए भेज देते हैं. बकरे को मारने की वजह से Ramsay सोशल मीडिया यूजर्स के गुस्‍से का शिकार हो गए हैं.

यही नहीं बकरे को बाद में पकाया गया और फिर उसे बेरी चटनी और सलाद के साथ परोसा भी गया.

In this behind-the-scenes look at next week's episode, @GordonRamsay gives a quick overview of how to cook goat in a traditional New Zealand hāngi. Missed last night's episode? Catch up on demand now: https://t.co/I7zkhIutC2#Unchartedpic.twitter.com/jhUYdyWh5m