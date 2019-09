सरकारी वर्कशॉप कुंवारे लड़कों को देगी Dating Tips, बताया जाएगा कैसे जीतें पारसी लड़की का दिल

मुंबई (Mumbai) में पारसी लड़कों के लिए डेटिंग वर्कशॉप का आयोजन कराया जा रहा है. Mumbai Mirror के मुताबिक, जम-ए-जमशेद (Jame-Jamshed) और जियो पारसी- Jiyo Parsi (समुदाय की आबादी को बढ़ावा देने के लिए एक सरकारी पहल) 18-45 वर्ष की आयु के पारसी कुंवारे लोगों के लिए एक सलाह सत्र का आयोजन कर रहा है. विशेषज्ञों का एक पैनल उन्हें पारसी लड़कियों को इम्प्रेस करने के टिप्स देगा. इस रविवार यानी 22 सितंबर को मुंबई में ये इवेंट किया जाएगा. पैनलिस्ट पारसी समुदाय के सदस्य होंगे, जिन्होंने अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में उत्कृष्टता हासिल की है. पहले पैनलिस्ट डॉक्टर ऐशदिन टर्नर हैं, जो डेंटिस्ट हैं.

उन्होंने कहा- 'पारसी लड़के लाडले होते हैं और मां से काफी जुड़े रहते हैं. मैं उनसे विनम्र होने को कहूंगा. बताउंगा कि पारसी लड़की को डेट करते समय मां के साथ ज्यादा फोन पर न रहें. नहीं तो, डेट सबसे खराब जाएगी. उन्हें लड़की को बिना बताए फूल लाना चाहिए और कहना चाहिए कि उनकी मां ने फूलों का रंग चुना है.'

दूसरे पैनलिस्ट शहजाद डावर हैं, जो फिटनेस एक्सपर्ट हैं. वो पारसी लड़को को डाइट और एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे. तीसरे पैनलिस्ट होरमुज रगीना हैं. उन्होंने कहा- 'हमारे समुदाय के बहुत सारे लड़के महिलाओं के पास जाने से कतराते हैं. मैं उन्हें सही दिशा में अपनी ऊर्जा को ले जाने के लिए मार्गदर्शन करूंगा. मैं उन्हें एक साल में तीन नई चीजें सीखने के लिए कहूंगा. जैसे कोई नई भाषा या कोई इंस्ट्रूमेंट सीखना. यह उनकी बुद्धि और ग्रे मैटर का विस्तार करने के बारे में है और यही उन्हें आकर्षक बना देगा.'

ट्विटर पर एक पैमप्लेट वायरल हो रहा है. जिसको देखकर लोग हैरान हैं. किसी को विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसी वर्कशॉप रखी जा रही है. कुछ लोग तो एक्सपर्ट्स को सुनने के लिए बेसब्र हो रहे हैं.

I wonder who are these experts on "winning a Parsi girl's heart"? — (Ā,T) (@innerproduct) September 8, 2019

forwarded it to my single Parsi friend — Manan (@manan) September 8, 2019

कुछ दिन पहले हैदराबाद के एक इंस्टिट्यूट में दुल्हन कोर्स वायरल हुआ था. इंस्टिट्यूट इस कोर्स के जरिए बताएगा कि एक सफल विवाहित जीवन कैसे जिएं. अब मुंबई में सरकारी वर्कशॉप में पारसी लड़कों को बताया जाएगा कि कैसे पारसी महिला का दिल जीतें.