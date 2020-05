कोबरा को रस्सी की तरह पकड़ा और घसीटते हुए घर से बाहर लाकर दादी ने किया ऐसा... देखें Shocking Video

वीडियो में देखा जा सकता है कि दादी रस्सी की तरह कोबरा को पकड़ी हुई हैं और घसीटते हुए उसे खाली जगह पर ले जा रही हैं. वो जहां से निकलती हैं वहां बहुत सारे घर होते हैं. बाहर निकलने के बाद वो खाली जगह पर जाती हैं और कोबरा को दूर फेंक देती हैं.

सुशांत नंदा ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'दादी, कोबरा के इलाज करने का ये तरीका ठीक नहीं है.'

देखें Video:

Grandma that's not the way to treat a COBRA pic.twitter.com/RkQg8gdBQk

सुशांत नंदा ने इस वीडियो को 26 मई की सुबह शेयर किया है, जिसके अब तक 47 हजार से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. साथ ही 3 हजार से ज्यादा लाइक्स और हजार से ज्यादा रि-ट्वीट्स हो चुके हैं.

The Cobra might have got confused, does really every one fears me?