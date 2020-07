कोरोनावायरस के कहर के बीच मुंबई की मीठी नदी के किनारे दिखा हिरणों का झुंड... देखें Video

आपको बता दें कि यह वीडियो 2 जुलाई के दिन शेयर किया गया था. शाम के वक्त मीठी नदी के किनारे हिरण का भागते हुए वीडियो कैमरे में कैप्चर किया गया था. आपको बता दें कि अब तक इस वीडियो पर 20 हजार से अधिक व्यूज आ चुके हैं, 300 से ज्यादा लाइक्स और 139 रिट्वीट. इस वीडियो पर कई कमेंट भी आ रहे हैं. कई लोगों ने कमेंट करते हुए कहा, अद्भूत है ये वीडियो. वहीं कई यूजर ने कहा इस वीडियो को देखकर मजा आ गया.



Positive effects of lockdown.



Location - Mumbai city - Near River Mithi Starting point.



Date /time - 2nd July evening .



This is right in the heart of the mumbai city.



Our cleanup of River Mithi started at this very spot.



Leave mother nature alone.



Mother nature revives. pic.twitter.com/SDS2RvdcWI — Afroz shah (@AfrozShah1) July 3, 2020

इस वीडियो को देखने के बाद एक यूजर ने कमेंट किया, वाह इस वीडियो ने मेरी दिन बना दी. वहीं एक यूजर ने लिखा इस वीडियो को देखकर मैं अंदर से साकारात्मक हो गई.

