जब बीच सड़क पर आ गया हाथियों का बड़ा झुंड और फिर.... देखें Viral Video

आपको बता दें कि इस वायरल वीडियो देख सकते हैं कि हाथियों का एक बड़ा झुंड बेहद ही अनुशासित तरीके से लाइन बनाकर सड़क पार कर रहा है. इस वीडियो में जिस तरीके से हाथियों का यह झुंड चल रहा है आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपको अपने स्कूल टाइम की जरूर याद आ जाएगी. आपको बता दें कि यह वीडियो कुछ महीने पुरानी है.

आपको बता दें कि हाथी के इस वीडियो को लोगों का काफी प्यार मिल रहा है. शेयर के कुछ घंटे के अंदर ही इस वीडियो पर 90 हजार से अधिक व्यूज आ चुके हैं. साथ ही साथ 600 से अधिक रिट्वीट और 6 हजार से अधिक लाइक्स आ चुके हैं. लोग इस वीडियो पर कई तरह के कमेंट भी कर रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, यह कितना सुंदर है.

What good about elephant is that each n every one has a respect Nd they follow each other bcoz they knw they have to live their life together only.