जंगल सफारी में शेर को दिखा भैंस का झुंड, Attack करने आया तो जानवर ने ऐसे लिया बदला... देखें Video

वीडियो में देखा जा सकता है कि गिर के जंगल में लोग जीप में जंगल सफारी पर निकले. उनको रास्ते में शेर दिखा तो ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी. शेर जंग से बाहर रास्ते की तरफ निकला और उसको पास ही भैंस का झुंड नजर आया. जैसे ही वो अटैक करने के लिए करीब आया तो एक भैंस उसके पीछे पड़ गई और उसको दूर तक दौड़ा दिया. शेर डरकर जंगल के अंदर भाग निकला और भैंस वापिस लौट आई. भैंस के पीछे एक शख्स को भी दौड़ते देखा गया. वो भैंस को रोकने की कोशिश कर रहा था.

सुशांत नंदा ने वीडियो पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा, 'जब शेर अपनी शान खो देता है. गिर से. भैंस द्वारा पीछा किया.'

देखें Viral Video:

इस वीडियो को सुशांत नंदा ने 11 जुलाई को शेयर किया था, जिसके अब तक 8 हजार से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. साथ ही 700 से ज्यादा लाइक्स और 100 से ज्यादा रि-ट्वीट्स और कमेंट्स आ चुके हैं.

